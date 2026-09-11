Fiscalía Anticorrupción mantiene 11 carpetas contra jueces; Manuel Jurado acumula al menos cuatro denuncias

Chihuahua, Chih.- El fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que actualmente existen 11 carpetas de investigación relacionadas con jueces, algunas de ellas concentradas en un solo servidor público, por presuntos hechos de corrupción e irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Valenzuela Holguín señaló que la detención del juez Manuel Jurado Torres representa un hecho inédito para Chihuahua, al tratarse de un juzgador que deberá responder ante las instituciones de justicia por presuntos actos cometidos durante el desempeño de su cargo.

El fiscal explicó que el delito que se investiga en este caso es prevaricación agravada, considerada un hecho de corrupción, cuya penalidad puede alcanzar de dos a seis años de prisión, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

Respecto a Manuel Jurado, indicó que el juez ya había sido suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial; sin embargo, aclaró que dicho órgano no presentó la denuncia que dio origen a la investigación penal.

“Esta denuncia fue presentada por víctimas de las resoluciones que él mismo otorgaba y por ciudadanos”, explicó Valenzuela Holguín.

El fiscal agregó que la investigación contra Jurado Torres no se limita al expediente que derivó en su detención, ya que existen otras denuncias en proceso de integración relacionadas con su actuación como servidor público.

Precisó que el juez acumula al menos cuatro denuncias, las cuales, según explicó, presentan características similares y podrían formar parte de un mismo patrón de conducta.

“Creo que es un modo operando que él está realizando y nosotros, pues, todo lo que tenemos en una carpeta de investigación lo vamos a sostener, como lo hemos hecho con todas las carpetas, en el juicio y en el órgano jurisdiccional que corresponde”, señaló.

Valenzuela Holguín manifestó que la Fiscalía Anticorrupción será respetuosa de las determinaciones que tome el Poder Judicial y que esperará la designación del juez de Control que habrá de conocer el caso.

Indicó que el Ministerio Público se encuentra preparado para acudir a la audiencia correspondiente y realizar la formulación de imputación, en la que se expondrán los datos de prueba que sustentan la investigación.

El fiscal reiteró que la institución continuará integrando las carpetas de investigación y presentará ante los órganos jurisdiccionales los elementos que considere necesarios para acreditar las conductas que se investigan, dejando en manos de los jueces las determinaciones correspondientes.