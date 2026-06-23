Rosana Díaz se registra como aspirante del PVEM a candidatura de la 4T a la gubernatura

La diputada local Rosana Díaz se registró como aspirante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la candidatura de la 4T a la gubernatura de Chihuahua, según lo reveló a través de un programa de radio.

La legisladora local, representante del Distrito 4 con sede en Ciudad Juárez, pidió su salida de la bancada de Morena desde principios de este mes, pero fue ayer en sesión extraordinaria, que se hizo oficial su salida al ser aprobada por el Pleno.

Por lo que hoy, Díaz Reyes optó por registrarse como representante del Verde para buscar ser la coordinadora estatal en Defensa de la 4T, es decir, candidata a la gubernatura.

Dicho registro lo realizó en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, en la Ciudad de México.

De esta manera, y aunque todavía no es oficial cuándo se incorporará al Verde para formar junto al diputado local Octavio Borunda un Grupo Parlamentario, señaló que sería en los próximos días.

La salida de Rosana Díaz de Morena fue provocada por varios roces internos, en especial con el coordinador de la bancada, Cuauhtémoc Estrada, a quien la diputada ha acusado de ser un violentador, todo esto a raíz de lo ocurrido en la sesión del 16 de diciembre de 2025, cuando no estuvo presente en la votación del dictamen de Disciplina Financiera.