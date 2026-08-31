Maru Campos encabeza arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027

La gobernadora Maru Campos encabezó la ceremonia oficial de inicio del ciclo escolar 2026-2027 del nivel Básico, realizada en la Escuela Primaria Federal “Pedro Leal Rodríguez”, en la ciudad de Chihuahua.

En su mensaje de bienvenida a las y los estudiantes, la mandataria les invitó a aprovechar esta etapa de aprendizaje y formación.

“No dejen de tener esperanza, no dejen de soñar, porque los sueños grandes son los que cambian la vida de las personas y de las familias”, añadió tras contar al alumnado la historia de vida del doctor Pedro Leal, cuyo nombre identifica al plantel.

Además refrendó el compromiso de su Gobierno, para continuar con acciones que fortalezcan la educación y contribuyan a mejorar las condiciones de las escuelas.

Durante el evento la titular del Ejecutivo presidió la entrega simbólica de paquetes de útiles escolares a estudiantes del Jardín de Niños Estatal “Mariano Valenzuela”, de la Primaria “Pedro Leal Rodríguez”, de la Secundaria Estatal No. 3085 y de la Telesecundaria Federal “Elisa Griensen”. También se entregó una butaca adaptada a un alumno con discapacidad.

Posteriormente realizó la declaratoria oficial y el tradicional toque del timbre, con el que dio inicio formal al nuevo ciclo escolar e interactuó con las niñas y niños del plantel, de los cuales.

La directora del plantel, Blanca Estela Esparza, reconoció las acciones realizadas para mejorar las condiciones de la escuela y brindarles el apoyo para contar con instalaciones dignas, seguras y equipadas.

En representación de las y los alumnos, la niña Carolina Acosta Vázquez agradeció a la mandataria por pensar en ellos y darles las herramientas para construir sus sueños.

En el evento estuvieron presentes el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla; el subsecretario de Educación Media Superior, Guillermo Márquez y el titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública, Ulises García Soto.

Además acudieron los secretarios generales de las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Eduardo Zendejas Amparán y Manuel Quiroz Carbajal, respectivamente.