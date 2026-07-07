“Ofensivo y ridículo”, así califica PAN que Pérez Cuéllar los acuse de incendiar el relleno sanitario de Ciudad Juárez

Luego de que el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acusara a la diputada local Xóchitl Contreras y a dirigentes panistas de ordenar incendiar el relleno sanitario de Ciudad Juárez, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez, calificó lo dicho por Pérez Cuéllar como “ofensivo y ridículo”.

“Está hablando de algo muy serio y estamos hablando de los juarenses, estamos hablando del municipio al que el alcalde ha dejado abandonado y olvidado, del municipio al que el alcalde ha destinado más de 40 millones de pesos a redes sociales y a áreas tan sensibles como los bomberos, tan solo 6 millones. Entonces, yo diría que se deje de politiquerías y lo invito a que si tiene pruebas, por supuesto que es su obligación presentar las denuncias que correspondan, porque nosotros no solapamos ese tipo de acciones”, argumentó Álvarez Hernández.

La jefa panista agregó que “dudo mucho que tenga pruebas de sus dichos y la invitación es a que las presente, porque si él estuvo en atención a medios de comunicación señalando de manera directa, yo pensaría que tiene alguna prueba, algún indicio, alguna evidencia”.

“Y de la información que tengo hasta poquito antes de empezar esta rueda de prensa, es que la ‘prueba’ que tiene es que la diputada Xóchitl Contreras invitó auna rueda de prensa. Entonces, me parece ofensivo y ridículo, que caiga en esa desesperación con temas tan serios. Si está tan preocupado por Ciudad Juárez, por qué no destinó recursos de manera seria a temas como protección civil y los bomberos. Eso es tener una preocupación real y no andar con ese señalamientos infantiles cuando no presenta ninguna sola prueba. Que me disculpe el alcalde de la corrupción con licencia, pero si está haciendo señalamientos, le exijo que presente las pruebas”, enfatizó Daniela Álvarez.