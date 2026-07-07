En prisión preventiva elementos de la GN detenidos por secuestro y extorsión

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya comparecieron ante un juez 4 de los 5 elementos de la Guardia Nacional que fueron detenidos por presunto secuestro y extorsión en el Aeropuerto de Ciudad Juárez.

Bajo la causa penal 439/2026, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez, fijándose la audiencia de vinculación a proceso para el próximo 08 de julio.

Asimismo, el quinto detenido enfrenta cargos bajo la causa penal 443/2026 y su situación se definirá el 07 de julio.

Los primeros 4 elementos fueron detenidos por sus compañeros el pasado 02 de julio cuando la víctima connacional denunció que lo retuvieron en contra de su voluntad y le exigieron a su familia el pago de 15 mil pesos para dejarlo en libertad.

Asimismo, el 3 de julio se detuvo a un elemento más que habría extorsionado con 3 mil pesos a otro connacional que intentaba abordar un taxi.