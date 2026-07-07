No recibimos el trato que merecemos: De la Peña por espectaculares del IMSS

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que las y los chihuahuenses siguen a la espera de un nuevo hospital del IMSS en la ciudad de Chihuahua.

Ello después de que ayer lunes fueron vistos diversos espectaculares en la ciudad con la leyenda “El IMSS y nada es lo mismo”.

De la Peña dijo que no ha visto dichos espectaculares, sin embargo, recordó que Chihuahua es una de las entidades federativas con mejor disciplina en el pago de las contribuciones al IMSS, así como uno de los Estados que más padece la falta de medicamentos y especialistas: “no estamos recibiendo el trato que merecemos”.