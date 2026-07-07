Hoy en la mañanera, Sheinbaum confirmó el narcopacto; cree que somos tontos: Alfredo Chávez

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, resaltó que hoy en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el narcopacto de su Gobierno con los delincuentes, además de afirmar que “cree que somos tontos”.

Que no se le informó sobre la detención del “Mayo” Zambada, Presidenta, pued es que “El Mayo era gente de Rocha Moya. Otra vez Presidenta, cómo iban a informar a su gobierno cuando su gobierno está lleno de los mismos grupos delincuenciales”, señaló Chávez Madrid.

“¿De veras cree usted que los mexicanos somos tontos?, ¿cómo iban a informar que van por “El Mayo? Si Rocha Moya gobernaba el estado de Sinaloa y ustedes lo pusieron. Entonces, a mí me parece un error diplomático en estos momentos, justo cuando decíamos la semana pasada, cuando se está tratando el Tratado Libre de Comercio, que la presidenta por salvar a Rocha Moya, quiere elevarle la pena al gobierno de los Estados Unidos”, argumentó el coordinador legislativo.

Alfredo Chávez explicó que “no estoy defendiendo al gobierno norteamericano. Pero de veras, la Presidenta cree que somos tontos. ¿Cómo le iban a informar al gobierno cuando es evidente la colusión de Morena, Rocha Moya, un narcopolítico, con todos los grupos delincuenciales. De veras, President, bájese de la mañanera y agarre el piso del pueblo”.