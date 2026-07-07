Designa formalmente Gilberto Loya a Guillermo A. Almazán como nuevo Subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial

Durante la mañana de este martes, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, hizo entrega formal del nombramiento a quien asume el cargo como nuevo Subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial, Guillermo A. Almazán Smith. El objetivo de este movimiento estratégico es fortalecer a la institución e impulsar la preparación de los elementos de la corporación.

El hecho ocurrió durante una sesión del Gabinete de Seguridad en la Torre Centinela, en Ciudad Juárez, donde Loya Chávez dio lectura a la carta de nombramiento, la cual faculta a Almazán Smith como nuevo titular de la Subsecretaría y del Instituto Estatal de Seguridad Pública.

“Tener elementos más preparados sin duda nos permite mejorar el nivel del servicio de seguridad pública que estamos brindando. Este movimiento estratégico nos abre las puertas a nuevas oportunidades de profesionalización que, a su vez, nos permitan tener mejores resultados”, señaló Gilberto Loya.

Cabe recordar que el nuevo titular del área cuenta con una amplia trayectoria de más de 15 años enfocados en la dirección de instituciones educativas y de seguridad, lo cual permite brindar soporte y una visión actualizada para el desarrollo profesional y académico de los elementos que conforman la SSPE.

Con esta designación, la SSPE reafirma su compromiso de contar con una policía mejor capacitada, profesional y cercana a la ciudadanía. A través del Instituto Estatal de Seguridad Pública y bajo la Estrategia Centinela, se continuará fortaleciendo la formación de los elementos para garantizar mejores resultados en beneficio de las familias chihuahuenses.