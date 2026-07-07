Coespris fortalece acciones para promover el consumo de agua limpia en Chihuahua

Ante las condiciones de sequía que afectan diversas regiones del estado, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) fortalece las acciones de fomento sanitario para promover el consumo de agua limpia y segura, con el propósito de prevenir riesgos a la salud de la población, en especial de los grupos más vulnerables.

Como parte de esta estrategia, la dependencia impulsa la distribución de agua apta para consumo humano en coordinación con instituciones y organismos aliados, además de reforzar la orientación dirigida a la ciudadanía sobre las medidas básicas para el manejo seguro del agua en el hogar.

El comisionado estatal de Coespris, Luis Carlos Tarín Villamar, señaló que la protección de la salud de las y los chihuahuenses constituye una prioridad, por lo que la institución mantiene acciones preventivas encaminadas a reducir los riesgos sanitarios derivados de la escasez de agua.

Coespris exhorta a la población a utilizar únicamente agua potable para beber y preparar alimentos. En caso de almacenar agua, recomienda mantener los recipientes limpios y perfectamente tapados, así como desinfectar el líquido antes de consumirlo cuando exista alguna duda sobre su calidad.

Estas medidas contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales y otras afectaciones relacionadas con el consumo de agua contaminada.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mantiene de forma permanente las acciones de fomento sanitario en todo el estado, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y proteger la salud de la población mediante el acceso y consumo de agua segura.