Exdelegado del IMSS en Yucatán entregó plazas a familiares de colaboradores y ocultó una casa de 3.5 mdp

El paso de Alonso Sansores Río como delegado del IMSS en Yucatán quedó marcado por la entrega de plazas a familiares de colaboradores y por la opacidad en la declaración de propiedades.

Sansores Río llegó a encabezar el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Yucatán en enero de 2023 y después de tres años, el pasado 16 de abril, dejó el cargo por decisión de Zoé Robledo, director del Seguro Social.

En su declaración patrimonial de 2023, Sansores Río reportó tener dos vehículos y una casa que había comprado a crédito en 2012 por 1.2 millones de pesos y del que aún debía casi la mitad.

El funcionario ocultó en su declaración la compra de una casa por 3.5 millones de pesos que adquirió junto con su esposa Claudia Alejandra Pérez Sulu en 2022, de acuerdo con registros oficiales consultados por Latinus.

Entonces, Pérez Sulu también era funcionaria en el IMSS y fue subiendo puestos hasta alcanzar en 2023 una jefatura en la Unidad Médica de Alta Especialidad, en la que ganaba 35 mil 800 pesos.

En su más reciente declaración patrimonial, Pérez Sulu reportó ingresos por 500 mil pesos al año, pero no informó que en 2025 pagó un millón 100 mil pesos de contado por un automóvil, de acuerdo con la copia de una factura del vehículo en poder de Latinus.

Como delegado en Yucatán, Sansores Río colocó en la estructura del IMSS a familiares de colaboradores cercanos.

Dos hijos de su chofer, Jesus Manuel Cota Sepúlveda, obtuvieron plazas en 2024, mientras que Rosa Margarita Canul Martínez, esposa del entonces Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria de la delegación Yucatán fue nombrada en un cargo sin tener el perfil profesional.

Otra beneficiada por Sansores Río fue Claudia Ivette Larrondo Fuentes, esposa del administrador médico de áreas comunes de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, Roberto Guzmán Jaramillo, que en febrero de 2025 alcanzó el puesto de técnica de atención a derechohabientes.

También en 2025, Mónica Hernández Zamora, casada con un integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, recibió una plaza.

Aunque Sansores Río fue retirado de la titularidad del IMSS en Yucatán, en su última declaración patrimonial, presentada en mayo, aún aparece como titular del organismo.