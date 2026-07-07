Chihuahua es de los estados que más aportan al IMSS, pero recibimos un servicio de cuarta: Manque Granados

La diputada federal Manque Granados aseguró que Chihuahua aporta miles de millones de pesos al IMSS cada año, sostiene empleo formal y es líder nacional en exportaciones, pero a cambio sus familias padecen falta de medicamentos, mala atención y un servicio que no corresponde a lo que el estado entrega al país.

Durante la conferencia de prensa “El IMSS y Morena: ya es lo mismo”, encabezada por la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, la diputada Manque Granados explicó que Chihuahua cuenta con más de 965 mil trabajadores afiliados al IMSS y aportó 26 mil 500 millones de pesos el año pasado.

“De cada 100 pesos que recauda el IMSS en todo el país, 4.5 pesos provienen de Chihuahua. ¿Qué recibimos a cambio? Un servicio de cuarta”, expresó.

Chihuahua es el segundo estado con mayor formalidad laboral del país, suma 16 años consecutivos como líder en exportaciones y es el segundo en empleos de industria manufacturera de exportación con más de 372 mil empleos, ecosistema que se ha fortalecido con las políticas de competitividad y estabilidad económica de la gobernadora Maru Campos.

“Somos un estado que emplea y emplea formalmente. La mayoría de los trabajadores están asegurados ante el Seguro Social, lo que habla de la responsabilidad de los chihuahuenses, algo que debemos resaltar”, afirmó.

Manque Granados lamentó que ocho de cada 10 gestiones que recibe en sus recorridos estén relacionadas con falta de medicamentos o mala atención médica del Seguro Social, y recordó que el IMSS concentró alrededor del 60 por ciento de las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Junto con la diputada federal Rocío González, presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para que las y los derechohabientes puedan recibir el reembolso de medicamentos cuando el IMSS no cuente con ellos; sin embargo, señaló que la propuesta fue rechazada por la mayoría oficialista.