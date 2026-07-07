Morena exige a EU esclarecer operativo contra el ‘Mayo’ y cuestiona versión de Ken Salazar

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que su partido quiere que se juzgue a las personas que “han encabezado actividades delictivas”, en referencia a la sentencia de cadena perpetua que enfrenta Ismael “El Mayo” Zambada García en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

Sin embargo, aclaró que no están de acuerdo con la forma en que se dio la “sustracción” del líder del Cártel de Sinaloa.

“Nosotros, claro que queremos que se juzgue a quienes han encabezado actividades delictivas, pero también defendemos nuestra soberanía y que toda la relación, sobre todo en materia de seguridad, debe realizarse con los mecanismos de cooperación”, afirmó.

En conferencia de prensa, la morenista, que evitó responder más preguntas sobre cómo el FBI reconoció que llevó a cabo el operativo para sacar por vía aérea al lider criminal se limitó a explicar que sólo buscan “justicia y verdad”.

“No le podemos llamar detención porque fue una sustracción y, como lo dijo nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum), nosotros lo que queremos es justicia y la verdad”, insistió.

Subrayó que cualquier relación en materia de seguridad debe regirse por mecanismos de cooperación respetuosa entre México y Estados Unidos.

“Y como nosotros tenemos toda una historia de lucha por la democracia y la verdad, es que queremos que haya esa respuesta hacia el gobierno de México y que todos los días podamos mantener una relación respetuosa de cooperación, siempre defendiendo y resguardando nuestra soberanía”, concluyó.