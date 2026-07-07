Invita SDR a entrega de árboles y semillas por el Día Nacional del Árbol

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) invita a la población en general, a la jornada de entrega gratuita de árboles y semillas de hortalizas, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Árbol, que se realiza el segundo jueves de julio.

Se llevará a cabo el 9 de julio a partir de las 10:00 de la mañana, en la Ciudad Deportiva, que se localiza en avenida División del Norte, en contraesquina del edificio de la SDR.

Durante la jornada se entregarán árboles ornamentales y frutales como pinos, encinos, thujas, rosa laurel, moro, mora, huizache, alamillo, manzano, olivo, parra, granado, higuera y membrillo.

Además se distribuirán cajas con semillas para el establecimiento de huertos caseros, las cuales incluyen acelga, cilantro, rábano, chile chilaca, frijol ejotero, calabaza, pepino, tomate saladette y chile jalapeño.

Con el propósito de brindar la oportunidad a un mayor número de familias de participar en esta iniciativa, se otorgará un árbol por persona, hasta agotar existencias.

Esta acción busca fomentar la producción de alimentos para el autoconsumo, fortalecer la cultura de la agricultura urbana y promover hábitos sostenibles en los hogares chihuahuenses.

Con estas actividades, la SDR impulsa la conservación del medio ambiente y acciones que contribuyen al desarrollo sostenible.

También promueve entre la ciudadanía la importancia del cuidado y la plantación de árboles, como herramienta para mejorar la calidad de vida y preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.

Debido a la alta participación que se registra año con año en esta actividad, se invita a las y los asistentes a prever el tiempo de espera para la entrega, se recomienda acudir con agua para hidratarse y, de ser posible, portar sombrilla o protección solar para hacer más cómoda la permanencia.