Coparmex convoca a diálogo con empresas recicladoras para construir una agenda de fortalecimiento del sector

• Realizará una jornada gratuita de capacitación y escucha activa para conocer la realidad que viven las empresas recicladoras, identificar sus principales retos y construir una agenda de acompañamiento basada en sus necesidades.

Con el propósito de fortalecer a uno de los sectores estratégicos para la economía circular en el estado, COPARMEX Chihuahua, a través de su Comisión de Energía, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en coordinación con la iniciativa estatal público-privada, Chihuahua Green, convoca a las empresas recicladoras y manejadoras de residuos a participar en una jornada gratuita que combinará capacitación especializada y diálogo abierto para conocer la realidad y los desafíos que enfrenta este importante sector productivo.

El encuentro se realizará el próximo 24 de julio, a las 4:00 de la tarde, en las instalaciones de COPARMEX, ubicadas en la Avenida Cuauhtémoc #1800, planta baja, bajo el tema “¿Está lista tu empresa? Claves para enfrentar una visita de inspección en las empresas manejadoras de residuos”, y representa el primer paso para construir, junto con las propias empresas, una agenda de fortalecimiento basada en evidencia y en las necesidades reales del sector.

La jornada será impartida por Luis Armando Lozoya Márquez, especialista del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV); Víctor Gómez-Céspedes, Team Leader de Chihuahua Green, y experto nacional en Economía Circular y Simbiosis Industrial; y Marcela Adriana Nájera Betancourt, representante de ROEH Law & Tax e integrante de la Comisión de Medio Ambiente de COPARMEX Chihuahua.

Este evento ofrecerá herramientas prácticas para que las empresas conozcan cómo actuar durante una visita de inspección, comprendan las obligaciones que establece la normatividad vigente y reduzcan riesgos de sanciones. Sin embargo, el objetivo principal será escuchar a las propias empresas para comprender las problemáticas que enfrentan diariamente.

Nájera Betancourt explicó que este ejercicio busca generar un espacio de confianza donde las empresas puedan expresar libremente sus inquietudes y contribuir a la construcción de un diagnóstico confiable. “No queremos construir soluciones desde un escritorio; queremos construirlas desde la realidad que viven las empresas recicladoras. Este será un espacio seguro para dialogar, conocer sus retos y comenzar a trabajar juntos en soluciones que realmente respondan a sus necesidades”, indicó.

Se estima que en la ciudad de Chihuahua existen cerca de 120 empresas recicladoras y manejadoras de residuos, muchas de las cuales enfrentan desafíos relacionados con el cumplimiento normativo, acceso a financiamiento, incorporación de nuevas tecnologías, capacitación especializada, desarrollo del talento y fortalecimiento de sus procesos operativos.

Por ello, en este esfuerzo, Chihuahua Green aportará su experiencia para vincular a las empresas con herramientas de economía circular, simbiosis industrial, innovación, capacitación y alternativas de financiamiento disponibles a través de instituciones como Nafin, Bancomext, programas de cooperación de la Unión Europea y otros aliados nacionales e internacionales como la Fundación Konrad Adenauer.

Por su parte, Gómez-Céspedes destacó que actualmente existen oportunidades que muchas empresas desconocen, como la brecha en las condiciones laborales, tecnológicas y de empleo con enfoque de derechos humanos, pero subrayó que antes de acercarlas a las soluciones es indispensable conocer qué necesita realmente cada organización. “No todas las empresas enfrentan los mismos retos y por ello necesitamos hacerles un traje a la medida. Algunas requieren fortalecer su cumplimiento ambiental; otras necesitan financiamiento, capacitación, tecnología o nuevas oportunidades de negocio. Nuestro objetivo es construir soluciones personalizadas y eso solamente será posible si primero escuchamos al sector”, enfatizó.

Esta jornada representa el inicio de un proceso de diálogo permanente con las empresas recicladoras, mediante el cual la Comisión de Energía, Sostenibilidad y Medio Ambiente y Chihuahua Green impulsarán nuevas actividades de capacitación, vinculación, asistencia técnica y cooperación, procurando que cada acción responda a las necesidades reales identificadas por las propias empresas.

El organismo empresarial hizo un llamado a las empresas recicladoras, manejadoras de residuos, responsables de cumplimiento ambiental y directivos del sector a participar activamente en este encuentro, destacando que las mejores soluciones nacen del diálogo y la aportación de información de quienes conocen de primera mano la realidad de la industria.