Presenta alcalde Marco Bonilla proyecto de la Poniente 5 ante el Consejo de Canacintra

La nueva vialidad busca mejorar la movilidad en la zona poniente de la ciudad y reducir la carga vehicular del Periférico de la Juventud

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 7 de julio de 2026.- El alcalde Marco Bonilla presentó ante integrantes del Consejo Directivo de Canacintra Chihuahua los avances del proyecto de la vialidad Poniente 5, una de las obras de infraestructura más importantes para el crecimiento ordenado de la ciudad, que contempla una longitud cercana a los 21 kilómetros y una conexión estratégica entre la avenida Cantera y la carretera a Cuauhtémoc.

Durante su exposición, el edil explicó que la Poniente 5 no es únicamente una nueva avenida, sino un corredor de movilidad diseñado con visión de largo plazo, que contará con carriles centrales y laterales, espacios para ciclovía, pista para corredores y áreas arboladas, además de entronques y pasos superiores que permitirán una circulación más eficiente.

El Presidente Municipal informó que la primera etapa contempla la construcción de 3.27 kilómetros para conectar la avenida Cantera con la avenida Homero, obra que permitirá reducir el tránsito de más de cuatro mil vehículos durante las horas pico sobre el Periférico de la Juventud.

Asimismo, explicó que el proyecto ya cuenta con el diseño ejecutivo concluido, los acuerdos de donación de derechos de vía por parte de propietarios de los terrenos, las autorizaciones de la Comisión Federal de Electricidad para el cruce de infraestructura eléctrica y los trámites ambientales correspondientes, por los que el Municipio ha destinado alrededor de nueve millones de pesos.

En materia financiera, Bonilla señaló que el costo de esta primera etapa asciende a 386 millones de pesos, de los cuales los desarrolladores de la zona aportarán aproximadamente 86 millones de pesos mediante la construcción de las vialidades laterales, mientras que el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal contribuirán con 150 millones de pesos cada uno.

Para hacer posible la aportación municipal, explicó que se solicita la autorización para contratar un crédito por 150 millones de pesos a un plazo de 48 meses, recursos que serán destinados exclusivamente a la construcción de la obra.

Al concluir la presentación, el presidente de Canacintra Chihuahua, Sergio Gramer, reconoció la importancia de impulsar obras de infraestructura que fortalezcan la competitividad del municipio y destacó que este tipo de proyectos contribuirán a mejorar la movilidad y el desarrollo económico de la Capital.