Obtiene Fiscalía vinculación a proceso de imputado por incumplimiento de la obligación alimentaria

La investigación señala que dejó de proporcionar la pensión de su hijo durante cuatro años

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso del imputado Hebert Alejandro G. G., por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, en perjuicio de su hijo.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y contra la Familia, acreditó con datos de prueba, la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 1061/2023.

A través de la investigación ministerial se estableció que Hebert Alejandro G. G., dejó de pagar la pensión alimentaria desde el año 2022 a la fecha, afectando el desarrollo integral del menor.

El 11 de junio, esta representación social le formuló imputación y en la continuación de la audiencia inicial, se resolvió su situación jurídica.

Para lo cual el Juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con ello, se da cumplimiento al derecho a la manutención digna para los hijos e hijas de las familias chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).