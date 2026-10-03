Obtiene FDZC vinculación a proceso de los imputados por homicidio en la colonia Lealtad II

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Jorge Luis R. A., Anthony Agustín I. U., David Alejandro M. P., Ángel Ulises S. R., y Jesús Eduardo S. L., por los delitos de homicidio calificado, y portación de arma de fuego.

Jorge Luis R. A., también fue vinculado a proceso por posesión de vehículo con reporte de robo

Los diversos detenidos de nombres, David Leonardo A. H., Jaime Daniel H. R., y Valery Dennis V. C., fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de droga.

Estas ocho personas fueron detenidas en los términos de la flagrancia el pasado viernes 25 de septiembre, en el fraccionamiento Veredas del Sur Etapa III, de esta ciudad de Chihuahua, por su posible participación en el homicidio de un motociclista por disparos de arma de fuego, que se registro momentos antes en la colonia Lealtad II.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, logró acreditar la probable responsabilidad de estas ocho personas imputadas, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2831/2026.

Ante la argumentación de esta representación social, el Órgano jurisdiccional sostuvo la medida cautelar de prisión preventiva para los cinco primeros, y diversas medidas cautelares para los últimos tres.

El Órgano jurisdiccional fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

El trabajo realizado por esta representación social, busca además de sancionar a los agresores, brindar tranquilidad y certeza a las víctimas de los delitos de alto impacto de que se les hará justicia, siempre en apego al debido proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).