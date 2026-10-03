Localizan sana y salva a adolescente reportada como ausente

• Fue localizada en la Ciudad de Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, localizó sana y salva a una adolescente de iniciales E.R.E., de 15 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición y/o ausencia interpuesto el pasado domingo 27 de septiembre, en Ciudad Juárez.

El ininterrumpido trabajo de investigación y la aplicación de los protocolos de búsqueda a cargo de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizadas, permitió localizar a la adolescente en la Ciudad de Chihuahua.

El reporte de ausencia fue presentado por personal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ante la representación social.

La menor de edad dijo ante el agente del Ministerio Público que su ausencia fue voluntaria.

La menor de edad quedó bajo el resguardo del DIF, autoridad que determinará a cargo de que familiar pondrá su tutela.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.