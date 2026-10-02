Pedirá Marco Bonilla licencia el lunes; citan a sesión de Cabildo

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, solicitará formalmente licencia para separarse de su cargo durante una sesión extraordinaria del Ayuntamiento, convocada para el próximo lunes 5 de octubre a las 11:30 horas.

De acuerdo con la convocatoria emitida a los integrantes del Honorable Ayuntamiento, la sesión se llevará a cabo en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal y tendrá como uno de los puntos centrales del orden del día el oficio enviado por Bonilla Mendoza, mediante el cual solicita autorización para separarse temporalmente de la Presidencia Municipal.

La solicitud se realizará con fundamento en el artículo 101 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, mientras que la sesión fue convocada con base en los artículos 22 y 29, fracción I, del mismo ordenamiento, así como en los artículos 28 y 43 del Reglamento Interior del Ayuntamiento. La reunión contempla únicamente la verificación del quórum, el análisis de la solicitud de licencia y la clausura.