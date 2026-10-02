Las juventudes deben participar en política: recibe Manque a alumnos de Derecho de la UACH en San Lázaro

-“Nuestros jóvenes tienen derecho y el talento para participar en la vida pública e intervenir en el desarrollo de su comunidad”: Manque Granados

La diputada federal Manque Granados recibió a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en la Cámara de Diputados, para invitarlos a involucrarse en la vida pública y conocer de cerca el trabajo legislativo.

“Aquí se toman algunas de las decisiones más importantes del país, por eso queremos que los jóvenes se preparen para participar en estos espacios”, afirmó durante la visita.

La diputada escuchó sus preguntas y explicó parte del trabajo legislativo, así como reformas recientes discutidas en el Congreso como la restricción política a la doble nacionalidad, que afectaría a millones mexicanos en el exterior o las propuestas con intenciones de censura.

“Nuestros jóvenes tienen derecho y el talento para participar en la vida pública e intervenir en el desarrollo de su comunidad”, señaló a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La legisladora sostuvo que conocer de cerca las instituciones ayuda a que los estudiantes se motiven a participar en política, y busquen llevar sus ideas y propuestas a los espacios donde se toman decisiones para Chihuahua y México.

“Espero que esta experiencia los motive a seguir preparándose y a participar en la construcción del Chihuahua y el México que queremos”, expresó.