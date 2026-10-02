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Edición Especial encabezará inauguración de palenque ExpoGan; se cancela Oscar Maydon

Miguel Pérez, presidente del Comité de ExpoGan 2026 dio a conocer que se da un cambio en el Palenque de ExpoGan en su arranque inaugural, se cancela Oscar Maydon y se presentará Edición Especial. 

“La cancelación fue por tema de calendario de Oscar Maydon y la otra es que nos encontramos que tiene una gran masa de fans que incluye muchos jóvenes que no son mayores de edad, entonces como era el palenque desidimos mejor trasladarlo a donde si podamos tener esos fans entonces Edición Especial se pasa al palenque”, comentó. 

En esta ocasión Edición Especial abrirá el palenque y los boletos ya están disponibles por Don Boletón. 

Aseguran que el cambio se dio a tiempo e invitan a vivir la máxima fiesta ganadera. 

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