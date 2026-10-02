Servicio Bowí opera con normalidad

La Operadora de Transporte (OTV) informa que el servicio del sistema Bowí opera con normalidad.

Previamente, se registró una interrupción temporal de aproximadamente 20 minutos, lo que ocasionó un desfase en la operación de algunas unidades.

La situación se derivó de inquietudes manifestadas por operadores, las cuales fueron atendidas y solucionadas, lo que permitió restablecer la operación habitual del sistema.

La OTV agradece la comprensión de las y los usuarios y reitera su compromiso de mantener un diálogo permanente con las y los operadores, a fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio.