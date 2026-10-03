Muere en el IMSS Morelos hombre baleado en la colonia Las Torres

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien había sido baleado al interior de un domicilio en la colonia Las Torres, falleció mientras recibía atención médica en el Hospital Morelos del IMSS. La víctima había presentado al menos cuatro impactos de proyectil de arma de fuego en la zona torácica.

Tras la agresión, el hombre fue abordado en una pick up Ram de color negro y trasladado hasta el cruce de Fuentes Mares e Ignacio Rodríguez, donde agentes policiacos lo escoltaron hasta el IMSS de Ávalos para que recibiera los primeros auxilios.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al IMSS Morelos, donde pese a los esfuerzos médicos perdió la vida debido a las lesiones. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre los responsables del ataque.