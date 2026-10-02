Refrenda Estado respaldo a productores manzaneros durante Asamblea Anual de Unifrut

En representación del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), Mauro Parada Muñoz, el subsecretario Eduardo Cabada asistió a la Asamblea Anual Ordinaria de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifrut), donde refrendó el respaldo del Gobierno del Estado al sector manzanero.

En su mensaje, destacó que Chihuahua mantiene su liderazgo nacional en la producción de manzana, con más de 683 mil toneladas generadas durante 2025, con un valor superior a los 7 mil 816 millones de pesos, lo que representa ocho de cada 10 manzanas producidas en México.

Reconoció el trabajo y la unidad de los fruticultores, quienes han consolidado a la región de Cuauhtémoc como uno de los principales referentes de la actividad manzanera en el país.

Destacó que dicho rubro representa una fuente de empleo e ingresos para miles de familias y contribuye de manera importante a la economía del estado.

Entre las principales variedades producidas en Chihuahua se encuentran Golden Delicious y Red Delicious, además de Red Chief, Rome Beauty, Gala y Criolla, muestra de la diversidad y capacidad de la fruticultura chihuahuense.

Resaltó acciones impulsadas por la SDR como el apoyo para la instalación de malla antigranizo y la renovación de más de 30 estaciones meteorológicas, herramientas que contribuyen a proteger los cultivos y mejorar la toma de decisiones de los productores.

Ante los retos que enfrenta el sector, reiteró el acompañamiento de la administración estatal en las actividades para defender la producción nacional, así como en la promoción de la campaña “Consume Manzana Mexicana”.

“En Chihuahua, hablar de la manzana es hablar de identidad, arraigo y del esfuerzo de miles de familias. Ante los retos del mercado, nuestros productores no están solos”, expresó.

El Subsecretario deseó éxito a los trabajos de la Asamblea y reconoció la aportación de Unifrut al fortalecimiento de la fruticultura y de la economía de la entidad.