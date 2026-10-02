Supervisan Secretaría de Cultura y SCOP rehabilitación de espacios culturales en Chihuahua

•⁠ ⁠Ambas dependencias revisaron los avances en el Teatro de los Héroes, las oficinas de Cultura y el Museo Casa Redonda

La secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez, y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Jorge Chanez, supervisaron los trabajos de rehabilitación y adecuación que se realizan en distintos espacios culturales de la ciudad de Chihuahua.

Durante el recorrido, revisaron los avances de las obras y las intervenciones en proceso, con el propósito de dar seguimiento a los trabajos y atender las necesidades de cada recinto.

En el Teatro de los Héroes, la rehabilitación de baños, camerinos y fachada registra un avance del 57 por ciento.

Actualmente, se colocan piedra cultivada y adoquín, se realizan instalaciones eléctricas en la explanada y se instalan plafones en uno de los baños públicos.

La segunda etapa de remodelación de las oficinas de la Secretaría de Cultura presenta un avance del 60 por ciento, con trabajos en las áreas de Sinfonía y Sala de Creadores.

Las labores incluyen aplicación de pintura, colocación de muebles de carpintería, instalación de luminarias y adecuaciones eléctricas.

Además, continúan los trabajos de rehabilitación del Museo Casa Redonda, que registra un avance del 25 por ciento al interior.

El proyecto contempla la rehabilitación del sistema hidrosanitario, la intervención de domos, mamparas y elementos museográficos, así como el mejoramiento de las rampas de acceso para personas con discapacidad.

Mediante esta colaboración, la Secretaría de Cultura y la SCOP mantienen el seguimiento de las obras para fortalecer la infraestructura cultural y mejorar las condiciones de los espacios destinados a la ciudadanía.