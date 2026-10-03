Muere hombre en la vía pública en la colonia Centro

Un hombre de entre 45 y 50 años de edad murió luego de caer inconsciente en el cruce de las calles Niños Héroes y Cuarta, en la colonia Centro. Personas que se encontraban en el lugar solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al sitio arribaron autoridades y una unidad médica, cuyos paramédicos realizaron varios ciclos de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, no lograron reanimarlo y fue declarado sin vida en el lugar.

La zona fue acordonada para preservar la escena, mientras que elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.