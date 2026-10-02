Refuerza SDR prevención del GBG con la entrega de más de 6 mil kits

Con acciones orientadas a fortalecer la participación del sector ganadero en la vigilancia sanitaria del hato, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ha entregado más de 6 mil kits preventivos contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en distintos municipios de Chihuahua.

Se contempla la distribución de 9 mil paquetes preventivos, que se entregan principalmente durante las jornadas de capacitación dirigidas a productores de la zona rural.

Estos encuentros permiten que las y los ganaderos reciban las herramientas necesarias y conozcan qué hacer ante la presencia de una herida sospechosa, cómo identificar larvas y cuál es el procedimiento para tomar una muestra y realizar el reporte correspondiente.

El objetivo es que el sector cuente no solo con los insumos necesarios, sino también con los conocimientos para utilizarlos de manera adecuada y contribuir a una detección oportuna.

Cada paquete se proporciona dentro de una morralera e incluye los elementos necesarios para apoyar el proceso de atención y notificación: un tubo de ensayo con alcohol al 70 por ciento para conservar muestras, formatos para registrar los datos del animal y del predio, material informativo y una ficha de reporte.

Asimismo, contiene Negasunt para la atención de heridas, además de información sobre las medidas preventivas y los pasos que deben seguirse ante una posible presencia del GBG.

La detección oportuna y la comunicación inmediata con las autoridades sanitarias son fundamentales para fortalecer las acciones de vigilancia y prevención en Chihuahua.

Los canales para reportar un caso sospechoso son los siguientes:

SENASICA: 800 751 2100

Secretaría de Desarrollo Rural:

(614) 429 3300, extensión 12559

(614) 516 1248

Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria (CEFPP):

(614) 434 1902