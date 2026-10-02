Confirma PAN que el sábado 10, Bonilla será nombrado coordinador estatal; vendrá líder nacional y estará Maru

La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, encabezó una rueda de prensa en Ciudad Juárez acompañada por Ulises Pacheco, presidente del PAN Juárez; Daniela Aguilar, secretaria nacional de Acción Juvenil, y Luis Olmedo, secretario nacional de Elecciones.

Durante su intervención, Álvarez presentó tres temas centrales: el próximo evento estatal de Acción Nacional en Ciudad Juárez, la situación de las vialidades y sus señalamientos en materia de seguridad.

En primer lugar, confirmó que el próximo 10 de octubre se realizará en Ciudad Juárez un evento estatal en el que Marco Bonilla recibirá formalmente el nombramiento como coordinador de la Patria, la Familia y la Libertad.

Detalló que en el encuentro participará el presidente nacional del PAN, Jorge Romero; la gobernadora Maru Campos; dirigencias, estructuras municipales, militantes y ciudadanos de distintos puntos del estado.

“Estamos hablando en serio cuando decimos que venimos a rescatar Ciudad Juárez sin miedo. Este será uno de los primeros grandes eventos estatales y nacionales, porque la convocatoria también recae en manos del Comité Ejecutivo Nacional”, señaló.

Como segundo punto, Daniela Álvarez cuestionó las condiciones actuales de las calles de Ciudad Juárez y el presupuesto anunciado para atender los daños y baches, al considerar que resulta insuficiente ante la situación que enfrentan diariamente los juarenses.

Además, exigió al alcalde en funciones, Héctor Ortiz, que los 10 millones de pesos que, señaló, fueron entregados por concepto de predial sean destinados también a resolver el problema de las vialidades.

“Hoy vengo a exigir que esos 10 millones de pesos sean utilizados en los baches, porque es el problema número uno que ahorita manifiesta la ciudadanía. Ese presupuesto no es de ellos, es de los juarenses”, afirmó.

Álvarez sostuvo que las afectaciones provocadas por lluvias, inundaciones y el deterioro de las calles requieren una respuesta inmediata y recursos suficientes.

Como tercer punto, la dirigente estatal cuestionó las recientes declaraciones de Cruz Pérez Cuéllar en materia de seguridad y reiteró que desde Acción Nacional mantendrán una postura crítica frente a su administración y su nuevo papel político.

Señaló que los resultados en seguridad no pueden analizarse sin tomar en cuenta las inversiones, estrategias y esfuerzos realizados desde el Gobierno del Estado encabezado por Maru Campos.

“Un mes no borra cinco años de administración. La seguridad no puede utilizarse con sesgos partidistas ni para intentar sacar raja política”, expresó.

Por su parte, Daniela Aguilar, secretaria nacional de Acción Juvenil, hizo un llamado a las nuevas generaciones a involucrarse en la vida pública y defender temas como la seguridad, las oportunidades de empleo y educación, así como la libertad de expresión.

Aguilar sostuvo que los jóvenes de Chihuahua no deben cargar con las consecuencias de decisiones gubernamentales que limiten sus oportunidades de desarrollo y aseguró que Acción Juvenil continuará abriendo espacios para su participación.

“Queremos un Ciudad Juárez en paz, donde tengamos oportunidades de desarrollo, de empleo y podamos realizar nuestras actividades con dignidad. Hacemos un llamado a todos esos jóvenes que están convencidos de que sí se puede vivir mejor a que participen y se sumen”, expresó.

Finalmente, se reiteró que Ciudad Juárez será una prioridad en su trabajo político y territorial rumbo a 2027, con una agenda enfocada en seguridad, servicios públicos, oportunidades para los jóvenes y participación ciudadana.