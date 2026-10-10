Obtiene FDZC vinculación a proceso de imputado por homicidio e intento de homicidio, cometidos en la colonia Continental

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Alejandro R. M., por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos el 26 de octubre de 2025, en perjuicio de dos víctimas masculinas en la colonia Continental de la ciudad de Chihuahua.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, acreditó la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 4377/2025.

La investigación ministerial, establece que el día en mención, Alejandro R. M., quien era empleado de la Comisión Federal de Electricidad, arribó a un domicilio en donde se encontraban las víctimas, y les disparó con arma de fuego.

Privando de la vida en el lugar, a la víctima de iniciales F.J.R.L., mientras que otro masculino resultó lesionado.

La detención del imputado con una orden de aprehensión, fue la noche del 3 de octubre, en un domicilio de la calle Grutas de Nombre de Dios, en la ciudad de Chihuahua.

En la continuación de la audiencia inicial, desarrollada hoy viernes 9 de octubre, el Juez de Control, consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).