Despliegan mil 815 militares en Michoacán por huracán ‘Simon’; activan Plan DN-III-E

Un total de mil 815 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen activo el Plan DN-III-E en Michoacán ante el desplazamiento del huracán ‘Simon’ por las costas del Pacífico sur mexicano.

Las Comandancias de la XII Región Militar y la 43/a. Zona Militar informaron que el personal realiza recorridos en zonas de riesgo, difunde medidas preventivas y rutas de evacuación, además de retirar árboles caídos que obstruyen vialidades en Lázaro Cárdenas.

“Se exhorta a la población civil a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones emitidas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades”, indicaron.

Para atender posibles emergencias, se dispone de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana que pueden funcionar como ambulancias aéreas y realizar evacuaciones, así como personal médico del Hospital Militar de Zona en Apatzingán.

Además, mil 415 integrantes de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre permanecen en alerta en el Valle de México para reforzar las labores de auxilio en caso de que las afectaciones superen la capacidad de respuesta local.

Este grupo cuenta con aeronaves, personal especializado y equipo para atender emergencias.

También dispone de más de 11 mil despensas, 13 mil 890 canastas alimentarias y cerca de dos millones de litros de agua embotellada, entre otros suministros para apoyar a la población afectada.