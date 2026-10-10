Migrante dominicano herido por el ICE estaba acompañado de un niño en el momento del tiroteo en Nueva York

El migrante de República Dominicana que fue herido de bala por un agente del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE) en el barrio de Marble Hill de la ciudad de Nueva York iba acompañado de un niño en su vehículo en el momento de los hechos, informó el alcalde Zohran Mamdani.

Los agentes federales de migración han disparado al menos a 21 personas desde que el presidente republicano Donald Trump volvió al cargo, siete de las cuales murieron, lo que ha desencadenado protestas en todo Estados Unidos. Los críticos sostienen que la campaña de Trump para intensificar las deportaciones ha provocado un número cada vez mayor de enfrentamientos violentos, y acusan al Gobierno de negarse a rendir cuentas por los agentes implicados.

“Los primeros reportes indican que los agentes rodearon (al hombre) y a un niño de 5 años en su automóvil antes de disparar varias ráfagas”, afirmó Mamdani, en un comunicado.

“He estado hablando por teléfono con el presidente Trump y con el secretario de Seguridad Nacional, Mullin, negociando la puesta en libertad del hombre al que dispararon los agentes del ICE. Esas negociaciones no tuvieron éxito”, declaró Mamdani en una rueda de prensa.

“Estas acciones están haciendo que la ciudad sea menos segura”, dijo Mamdani.

“Esta ciudad quiere que el ICE se vaya. Queremos que el ICE se vaya de nuestra ciudad, que el ICE se vaya de nuestras escuelas, que el ICE se vaya de nuestros hospitales, que el ICE se vaya de nuestras calles, que el ICE se aleje de nuestros niños”, añadió

El alcalde dijo que el niño que se encontraba en el vehículo resultó ileso. La comisaria de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, indicó que la policía de Nueva York ha localizado al niño con un familiar tras realizar una visita de control.

El Departamento de Seguridad Nacional, organismo del que depende el ICE, dijo en un comunicado que los agentes del ICE estaban llevando a cabo una “operación de aplicación selectiva de la ley” en el Bronx, Nueva York, para detener a un hombre de República Dominicana con antecedentes penales.

El hombre, identificado como un individuo de 28 años, había sido detenido en dos ocasiones en la ciudad de Nueva York, en 2023 y 2025, según la comisaria del NYPD, Tisch.

“Durante el incidente, un agente del ICE disparó su arma y el extranjero ilegal con antecedentes penales resultó herido”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional, que añadió que los agentes del ICE le prestaron asistencia inmediata. “El individuo se encuentra con vida y en un hospital local”.

Migrante dominicano herido es enviado a un centro de detención fuera de Nueva York

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) identificó al dominicano herido por disparos de un agente del ICE como Oscar Belgal y aseguró que fue trasladado a un centro de detención fuera de la ciudad debido a su “extenso historial delictivo y antecedentes de fuga”.

El DHS y el FBI investigan el tiroteo ocurrido el jueves en el barrio de Marble Hill, en el norte de Manhattan, durante una operación federal de arresto en la que el hombre recibió un disparo en el cuello mientras se encontraba en su vehículo con un niño de cinco años, que resultó ileso.

La agencia federal aseguró que Belgal, a quien vincula con la pandilla dominicana de los Trinitarios, “utilizó su coche como un arma” al intentar embestir a los agentes que ejecutaban una orden de arresto.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló en un comunicado que, luego de que los agentes bloquearan el vehículo que conducía Belgal, este se negó a salir del coche y aceleró hacia los funcionarios, que abrieron fuego. Según Mullin, los agentes desconocían que había un niño en el interior del automóvil.