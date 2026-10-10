Trabajadores del IMSS endurecen movilización; colapsan accesos a hospitales del país en protesta a cambios a estatutos sindicales

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) endurecieron su protesta contra la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y el propio instituto de gobierno para exigir un nuevo congreso extraordinario, a fin de mejorar salarios y modificar los estatutos , que entre otras cosas, les impiden manifestarse en contra de la falta de medicamentos.

Lo que inició como un plantón sobre Paseo de la Reforma se extendió a hospitales y unidades de medicina familiar en varios estados de la República Mexicana como Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Nayarit, Zacatecas, Tabasco, Querétaro, San Luis Potosí, Baja California, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Michoacán, Puebla e Hidalgo.

En la Ciudad de México se bloqueó la sede sindical ubicada en la colonia Condesa y vialidades del norte y sur, como Calzada de Tlalpan, Calzada del Hueso, Eje 3 Oriente y Viaducto; en el Estado de México, se afectaron vialidades como Periférico Norte a la altura de Satélite, Paseo Tollocan y la autopista México-Pachuca.

“Tenemos tres décadas y hemos perdido el contrato colectivo, y ahorita lo principal que nos ha sacado a las calles es ese aumento raquítico de 2.9% y la ley mordaza de nuestros estatutos”, dijo Javier Vázquez, trabajador de la Sección 26, de Villahermosa, Tabasco.

El personal inconforme, que se manifiesta frente al edificio sede del IMSS, ubicado en Paseo de la Reforma, y que bloquea los carriles centrales y laterales de la avenida, rechazó los dos intentos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para levantar los bloqueos a cambio de mesas de diálogo a puerta cerrada.

Iván Cruz, representante de Segob, les pidió que se retiraran porque el conflicto que motivó los bloqueos es de índole laboral.

“El conflicto que ustedes tienen y del cual han tenido una gran insistencia en resolver es un conflicto totalmente intrasindical”, dijo.

Sin embargo, los trabajadores lo rechazaron, exigieron que el diálogo con la autoridad sea en la calle y demandan la convocatoria inmediata a un Congreso Nacional Extraordinario.

“Nos dicen que nos retiremos, que abramos avenidas, pero nosotros no tenemos la solución. La tienen los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, Gobernación y la presidenta Claudia Sheinbaum. La solución es que escuchen nuestras propuestas”, señaló Gisela Loredano Céspedes, delegada de la Sección 10 en Tamaulipas.

A las inconformidades laborales se suma la falta de material básico para atender a los derechohabientes.

“Faltan medicamentos en las unidades, oncológicos, y a veces cosas tan básicas como guantes. Un compañero le dijo a una médico residente: ‘si no tienes hilo, no operes’. ¿Cómo cierro al paciente?”, relató Janet Macías, enfermera de la Sección 21 en Aguascalientes.

Marina Rivas de la Rosa, enfermera de la Sección 16 en Durango, explicó cómo las carencias también golpean a los servicios de especialidad.

“En mi unidad estoy en hemodiálisis, oncológicos, quimioterapia, y a veces las máquinas de hemodiálisis se descomponen a cada rato y los pacientes se quedan sin sus sesiones. Fallan las máquinas y los pacientes se quedan sin su servicio. Esta lucha es para todo México, no nada más para nosotros como trabajadores”.

Los trabajadores temen que ya no puedan manifestarse contra la falta de medicamentos.

Entre los nuevos estatutos que aprobó el sindicato del IMSS para la base trabajadora destacan los cambios al artículo 136, que endurecen las sanciones por manifestar inconformidad ante la falta de medicamentos, por maltratos de superiores y u otras causas.

Miroslava Vargas, enfermera general del Hospital Carlos McGregor en la Ciudad de México, dijo que los trabajadores la llaman “ley mordaza”.

“Tenemos temor por esa ley mordaza porque no sabemos con qué nos pueden castigar y afectarnos. Por ejemplo, los pases de entrada, intermedios y de salida ahorita están a condición del sindicato. Si nos condicionan, puede llegar a ser una falta, y nos cuesta mucho dinero una falta”, advirtió.

Janet Macías, enfermera de la Sección 21 en Aguascalientes, expuso que el sindicato no explica cómo serán las sanciones.

“Están proponiendo una modificación en la cual las faltas, desde leves y moderadas hasta graves, pueden terminar en una reincidencia, pero no determinan cuáles son las sanciones. Ellos son juez y parte”, afirmó.

Hasta el momento, la atención médica de urgencias en los hospitales se mantiene, mientras los contingentes continúan concentrados sobre Paseo de la Reforma a la espera de una respuesta oficial de la Secretaría de Gobernación y atentos ante cualquier intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.