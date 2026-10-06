Nueva York declara emergencia por brote de sarampión; suma 108 casos en el año

Nueva York. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró este lunes emergencia por catástrofe en todo el estado a raíz de un brote de sarampión, después de que se detectaron 108 casos en el año.
Desde el 15 de julio se han contabilizado 92 casos en 18 condados de Nueva York, mientras que Pensilvania ha tenido 977, muchos de ellos en condados rurales situados en la frontera con Nueva York, indicó la gobernadora.
El decreto exige que todas las vacunaciones contra el sarampión, las paperas y la rubéola se comuniquen a los registros del estado o de la ciudad de Nueva York en 72 horas.
La orden permite a las enfermeras solicitar pruebas en caso de sospecha de sarampión y a los farmacéuticos vacunar a niños a partir de los dos años.
La vacunación en sí misma sigue requiriendo el consentimiento del paciente o de un tutor legal. La medida de emergencia entró en vigor el lunes y estará vigente hasta el 4 de noviembre.