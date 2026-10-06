Nueva York declara emergencia por brote de sarampión; suma 108 casos en el año

Nueva York. La gobernadora de ⁠Nueva York, Kathy Hochul, declaró ⁠este ⁠lunes emergencia por catástrofe en todo el estado a raíz de un brote de sarampión, después de que se detectaron 108 casos en el año.

Desde el 15 de julio se han contabilizado ⁠92 casos ​en 18 condados de ⁠Nueva York, mientras que Pensilvania ha tenido 977, muchos de ellos en condados ‌rurales ‌situados en la frontera con Nueva York, indicó la gobernadora.

El decreto exige que ​todas las vacunaciones contra el sarampión, ​las paperas ​y la rubéola se ‌comuniquen a los registros del estado o de la ciudad de Nueva York en 72 horas.

La orden permite a las enfermeras solicitar pruebas en caso de sospecha de sarampión y a los farmacéuticos vacunar a niños a partir ‌de los dos años.

La vacunación en sí ⁠misma sigue requiriendo el consentimiento del paciente o de un tutor ⁠legal. La medida de emergencia entró en vigor el lunes y estará vigente hasta el 4 de noviembre.