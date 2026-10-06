Cazzu habla por primera vez de la ‘Ley Cazzu’ tras polémica con Christian Nodal

En medio de la polémica con Christian Nodal, Cazzu habló sobre la “Ley Cazzu”, explicó lo que representa para ella y reconoció que también podría beneficiarla.

Cazzu habló abiertamente sobre la llamada “Ley Cazzu” y reconoció que la propuesta legislativa surgida a partir de su experiencia como madre la tomó completamente por sorpresa. https://terrific-live-polls.web.

Durante una entrevista con Nacho Elizalde para OLGA, la cantante argentina explicó por qué decidió compartir públicamente parte de lo que ha vivido y cómo comenzó a identificar las fallas del sistema que, asegura, enfrentan muchas madres.

Cazzu habla por primera vez de la ‘Ley Cazzu’

“Bueno, para mí fue una sorpresa, por supuesto. La única razón por la que yo elegí contar algunas cosas que tengan que ver con esto fue porque reconozco y conozco la falla del sistema. Entonces, también porque la aprendí y cada día la conozco mejor”.

La cantante reconoció que enfrentarse a estas situaciones ha sido como “chocarte contra la pared”, pues considera que existen pocas alternativas para quienes atraviesan circunstancias similares y que es necesario contar con una red de apoyo para poder hacerles frente.

“Y es como una caja en la que hay pocas salidas y en la que hay que rodearse demasiado y es muy difícil. Entonces, cuando yo elegí quizás ponerle mi lucha a este contexto empecé a recibir mucho tipo de, obviamente, a entender la presencia de esta falla”.

“Cuando la Ley Cazzu apareció, yo primero pensé que era joda. O sea, dije: ‘No puede ser, como qué raro’. Para mí es muy difícil, es muy pesado en ocasiones. Es como una responsabilidad muy importante porque es una propuesta de ley que empezó en otros países, que está instalada en muchos otros países, que hay mujeres y partidos peleando por el que esa ley se efectivice. Sería una ley que si existiera me beneficiaría a mí también como mamá, como mamá autónoma”.

Cazzu también reconoció que la existencia de una iniciativa vinculada con su nombre le genera una fuerte emoción, pero al mismo tiempo considera que representa una responsabilidad importante. La intérprete destacó que el problema que aborda no es exclusivo de su historia, sino que afecta a muchas mujeres que enfrentan solas la crianza de sus hijos.

Cazzu habla de la polémica con Christian Nodal

“Entonces, me conmueve muchísimo y a veces la miro desde lejos y la respeto y agradezco, porque realmente no se habla, a nadie le importa la mamá soltera que no puede maternar en paz porque le pasa de todo y porque no le alcanza y porque sus progenitores decidieron ausentarse”.

La cantante cuestionó que hay situaciones que pueden ser muy difíciles para una madre soltera hayan terminado por normalizarse socialmente. Para Cazzu, muchas veces la problemática permanece invisible hasta que afecta directamente a alguien cercano.

“Entonces, es algo tan común que lo normalizamos. Entonces, no, no hay nadie pensando en que ‘Che, qué bajón’. Y después te das cuenta si son tus amigas y es tu vieja”.

Con sus declaraciones, Cazzu dejó claro que, aunque la llamada “Ley Cazzu” lleva su nombre, ella no considera que se trate únicamente de su historia con Christian Nodal, padre de su hija.

La cantante explicó que su postura está relacionada con las dificultades que ha identificado en el sistema y con la realidad que enfrentan otras madres que atraviesan procesos de crianza sin el acompañamiento esperado.