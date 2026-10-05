Titular de la JMAS desconoce realidad de Parral; rechaza recorrido para identificar y solucionar decenas de fugas, denuncia Alma Portillo

La diputada Alma Portillo lamentó que el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral no acudiera al recorrido al que fue convocado para conocer directamente las decenas de fugas de agua y zanjas abandonadas que desde hace meses, e incluso años, afectan a familias de distintos sectores de la ciudad.

La legisladora explicó que la invitación surgió después de que el propio funcionario insistiera públicamente, a través de redes sociales, en recibirla en sus oficinas para abordar las denuncias que ha realizado sobre las deficiencias del organismo.

“Le he dicho con mucha claridad que la realidad de Parral no está en una oficina. Está en las colonias, en las calles donde se desperdician miles de litros de agua mientras hay familias que no tienen una sola gota en sus casas; está en las zanjas que abre la Junta y deja abandonadas durante semanas o meses. Por eso lo invité a salir, recorrer la ciudad y verlo con sus propios ojos”, señaló.

El recorrido iniciaría en la colonia Che Guevara y continuaría por distintos puntos en los que ciudadanos han reportado fugas que permanecen sin solución. Pese a que el titular de la JMAS había aceptado públicamente la convocatoria, finalmente no acudió.

Posteriormente, el funcionario reprochó a la legisladora que esa no era la vía adecuada para convocarlo. Portillo consideró contradictorio el argumento, pues ha sido precisamente a través de esa misma vía que el titular de la JMAS ha respondido de manera reiterada a sus denuncias, la ha invitado a acudir a sus oficinas y, además, fue por ese mismo medio donde aceptó participar en el recorrido.

“No podemos decir que una vía es válida cuando se utiliza para responder, cuestionar o invitar a una oficina, pero deja de ser válida cuando se trata de salir a las calles y atender los problemas de la gente. La invitación fue pública, la respuesta también y él aceptó. Nosotros estuvimos ahí; él decidió no acudir”, expresó.

Portillo recordó que durante los últimos meses ha encabezado una lucha permanente para defender el derecho de las familias parralenses al agua, que ya ha permitido que decenas de ciudadanos obtengan amparos que obligan al organismo operador a garantizarles el suministro.

A esta estrategia jurídica se han sumado las denuncias públicas por fugas que los propios ciudadanos reportan ante la JMAS sin obtener respuesta. La diputada ha documentado y visibilizado estos casos, logrando que, después de hacerlos públicos, el organismo finalmente acuda a reparar algunos de ellos.

Sin embargo, advirtió que todavía existen decenas de fugas pendientes, mientras miles de litros de agua potable continúan desperdiciándose en una ciudad donde numerosas familias enfrentan problemas de abastecimiento.

“Cada fuga que denunciamos representa a una familia que ya llamó, que ya reportó y que se cansó de esperar. Hemos logrado que muchas sean atendidas porque hemos ejercido presión, pero no debería ser necesario que una diputada publique un video para que la Junta haga su trabajo”, expresó.

La legisladora también señaló que la problemática no termina con las fugas. Existen calles donde la JMAS realiza excavaciones para trabajos de reparación y posteriormente deja zanjas abiertas o vialidades dañadas, trasladando las consecuencias directamente a vecinos y automovilistas.

Ante la ausencia del titular de la JMAS en el recorrido, Alma Portillo aseguró que continuará recorriendo las colonias, recibiendo reportes ciudadanos y exigiendo soluciones, y adelantó que aumentará la firmeza de las acciones para obligar al organismo a atender tanto las fugas como las zanjas abandonadas.

“Nosotros sí vamos a seguir en la calle. Si el titular de la Junta no quiere conocer la realidad de Parral, nosotros se la vamos a seguir mostrando. Esta lucha ya ha dado resultados y no vamos a detenernos. Vamos a escalar nuestras acciones porque el agua de Parral no puede seguir desperdiciándose mientras las familias padecen por su ausencia”, concluyó.