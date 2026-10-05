Bonilla rechaza descalificaciones contra juarenses y destaca su cultura del trabajo

Marco Bonilla rechazó las expresiones despectivas que, dijo, han sido dirigidas hacia los habitantes de Ciudad Juárez y aseguró que su estrategia estará enfocada en reconocer las cualidades de la población fronteriza, particularmente su esfuerzo y capacidad de trabajo.

El exalcalde de Chihuahua señaló que, frente a quienes pretenden dirigirse a los juarenses mediante descalificaciones, él apostará por un mensaje basado en el respeto y en la identificación con una comunidad que, afirmó, se caracteriza por su esfuerzo y resiliencia.

“Si hay una palabra que ustedes me dijeran que defina a los juarenses, no es esa que le dijo este aspirante, sino es el trabajo”, expresó Bonilla.

Destacó además el carácter abierto de quienes habitan Ciudad Juárez, al señalar que la frontera recibe a personas provenientes de distintas entidades del país e incluso de otros países, sin importar su lugar de origen.

“Un juarense siempre te recibe con los brazos abiertos, siempre, independientemente de dónde vengas”, manifestó.

Bonilla sostuvo que su mensaje hacia la población fronteriza será plantear un proyecto basado en el trabajo en equipo y en la cultura del esfuerzo, al afirmar que comparte con los juarenses la idea de salir adelante mediante el trabajo constante.

“Trabajando en equipo, con esas características y con alguien que es como ellos, que viene desde abajo también, de la cultura del esfuerzo y que no se raja para trabajar, estoy seguro que a Juárez le va a ir muy bien”, puntualizó.