“El proyecto es Chihuahua, no un partido”: Bonilla

Tras concluir su responsabilidad al frente del Ayuntamiento de Chihuahua, Marco Bonilla aseguró que su siguiente etapa estará enfocada en la construcción de una amplia alianza ciudadana rumbo a las elecciones de 2027, con participación de personas de distintas fuerzas políticas.

El alcalde con licencia explicó a la prensa que el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal del PAN le encomendaron coordinar los trabajos de estructura, alianzas y construcción de propuestas, tarea que, dijo, comenzará a desarrollar ahora que el proceso electoral ya inició formalmente.

Bonilla defendió su decisión de permanecer al frente de la administración municipal hasta el último día de su responsabilidad, al señalar que su prioridad siempre fue entregar resultados a los chihuahuenses antes de concentrarse en el escenario político.

“Nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad hasta el último día que los chihuahuenses nos lo exigieron”, sostuvo, al marcar distancia de quienes, dijo, abandonaron sus cargos desde etapas tempranas para buscar una candidatura cuando todavía no comenzaba el proceso electoral.

El exalcalde afirmó que buscará sumar a ciudadanos y perfiles provenientes del PAN, PRI, PT, Partido Verde e incluso personas que actualmente no coinciden con decisiones tomadas desde la Ciudad de México. Subrayó que la intención no es construir un proyecto personal o partidista, sino una propuesta estatal.

“Es el proyecto de Chihuahua, no es el proyecto de un partido, no es el proyecto de un equipo, no es el proyecto de una persona, sino es el proyecto de todas y todos los chihuahuenses”, enfatizó Bonilla.