Medvedev es descalificado del Abierto de China tras golpear a espectador con una pelota

Pekín. Daniil Medvedev golpeó a un espectador con una pelota y fue descalificado de su semifinal contra Novak Djokovic en el Abierto de China el lunes.

El espectador fue ayudado a salir del recinto mientras se cubría el ojo izquierdo con la mano.

“La verdad es que lo siento muchísimo y sólo espero que esté bien”, dijo Medvedev. “Ojalá pueda reunirme con él y compensarlo de alguna manera”.

Djokovic sacaba para ganar el partido con 7-5, 5-3 cuando Medvedev, visiblemente frustrado, lanzó la pelota a las gradas. Tras un golpe de derecha ganador de Djokovic, la pelota rebotó en las vallas publicitarias y volvió hacia Medvedev, quien conectó un revés que se coló entre los espectadores de la primera fila.

“Fue un accidente al cien por cien”, dijo Medvedev. “Se nota que no le pegué con rabia. La pelota rebotaba, así que intenté golpearla donde fuera para que no saliera de la cancha”.

Inmediatamente después de golpear al espectador, Medvedev pareció agitar la mano izquierda en señal de disculpa. Permaneció en la cancha.

“Cuando vi el resultado, me sentí fatal”, dijo Medvedev. “Lo más importante es que espero que esté bien, porque en este tipo de situaciones nunca se sabe”.

El juez de silla y el supervisor del torneo bajaron a la cancha para hablar con Medvedev, quien no pareció oponer mucha resistencia a la descalificación. Luego, Medvedev se acercó a la red y estrechó la mano de Djokovic.

El incidente recordó a cuando Djokovic fue expulsado del US Open de 2020 por golpear a una jueza de línea en la garganta con una pelota. Aquello también fue accidental.

“Fue un poco impactante, para ser honesto”, dijo Djokovic. “Sinceramente, no vi lo que pasó. Espero que esa persona no esté gravemente herida. Por otro lado, también siento lástima por Daniil, porque sé exactamente cómo se siente ser descalificado en un partido importante… Estoy seguro de que Daniil no lo hizo a propósito. Simplemente sucede”.

Medvedev tiene un historial de problemas de comportamiento en la cancha. En abril, fue multado con 6 mil euros (7 mil dólares) por conducta antideportiva después de romper su raqueta siete veces durante una derrota por 6-0, 6-0 ante Matteo Berrettini en el Masters de Montecarlo.

Djokovic extendió su récord perfecto en el Abierto de China a 33-0.

En busca de su séptimo título en el certamen, se enfrentará a Alex de Minaur, noveno en el ranking, quien avanzó cuando Hubert Hurkacz se retiró debido a una aparente lesión a mitad del segundo set de su semifinal.

Será la segunda final del año para Djokovic, tras perder contra Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia.

Con su ranking descendiendo al puesto número 11, esta es la primera vez en ocho años que Djokovic juega un torneo sin estar entre los diez primeros.

También es su primer torneo desde su eliminación en primera ronda del US Open. El serbio de 39 años remontó para vencer al primer cabeza de serie, Alexander Zverev, en los cuartos de final el domingo.

Frente a Medvedev, Djokovic fue sorprendido dos veces excediendo el límite de tiempo del reloj de saque. Tras recibir una advertencia, perdió su primer servicio en un punto de quiebre crucial a mitad del segundo set. Sin embargo, Djokovic logró ganar el punto.

Medvedev sólo consiguió dos de los 18 puntos de quiebre, mientras que los dos ex número uno protagonizaron un intercambio de golpes agotador tras otro.

“Fue un partido difícil para mí”, dijo Medvedev. “Jugó muy bien. Sentí que jugó como en nuestros mejores partidos. Tuve algunas oportunidades, pero las desaproveché. Jugó de forma increíble, así que creo que tiene muchas posibilidades en la final”.

El combate llevaba dos horas y media cuando Medvedev fue descalificado.

“Estuve a tres puntos de la victoria”, dijo Djokovic. “Siempre es una gran batalla contra Daniil y es muy difícil jugar contra él cuando siente bien la pelota en condiciones lentas y con un saque potente. Pero hay que seguir adelante”.

De Minaur ganaba 6-4, 3-2 cuando Hurkacz, que apenas podía correr tras las pelotas en el segundo set, dejó de jugar. La naturaleza de la lesión de Hurkacz no quedó clara de inmediato.

En la tercera ronda del torneo femenino, que finaliza el domingo, Coco Gauff eliminó a la joven china, Sun Xinran, de 16 años y participante invitada, por 7-5 y 6-1. Sun ganó recientemente el título junior del Abierto de Estados Unidos.

Además, la seis veces campeona de Grand Slam, Iga Swiatek, remontó ante Donna Vekic con un marcador de 4-6, 7-6 (0), 6-2 y se enfrentará a continuación a Iva Jovic, que venció a Kamilla Rakhimova por 6-1, 7-5.

Elina Svitolina venció a María Sakkari por 6-4, 7-5.