No somos dejados y vamos a seguir cuidando el ganado chihuahuense: UGRCH ante freno de SCJN

El presidente de la Unió Ganadera Regional de Chihuahua (URGCH) Álvaro Bustillos Fuentes dio a conocer que seguirán en la lucha por mantener el control sanitario ante el freno de control ganadero por gusano barrenador.

En este sentido destacó que desde el mes de noviembre del 2024 se tomaron medidas sanitarias para blindar y proteger mete controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dado a que hace unas horas la SCJN concluyó que el acuerdo 156/2024 es inválido al detener atribuciones federales en sanidad animal y restringe indebidamente el tráfico de mercancías.

“Que saben ellos de sanidad y la contingencia sanitaria que estamos viviendo en todo el país? y más que nada blindando y protegiendo el trabajo que estamos haciendo. Estamos protegiendo el trabajo y sustento de los chihuahuenses. Hemos firmado nuevos acuerdos que dan a Chihuahua con nuevas medidas para proteger por el bien de los ganaderos del estado”, comentó.

Por unanimidad, el Pleno de la SCJN resolvió la controversia constitucional 374/2024 y declaró inconstitucional el acuerdo 156/2024, emitido por la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, mismo que se publicó el 16 de noviembre de 2024 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.

“No somos dejados y vamos a seguir protegiendo lo que estado nuestro y nuestra manera de vivir”, comentó.

La Corte consideró que el acuerdo estatal, que reforzaba puntos de verificación e inspección de ganado a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural, sustituyó indebidamente el sistema federal de control zoosanitario, lo que contraviene la Constitución.

En la sentencia, presentada por el ministro Irving Espinoza Betanzo, se estableció que el Ejecutivo estatal “invadió la esfera de competencias que la Constitución asigna de manera exclusiva a la Federación en materia de salubridad general, particularmente en lo relativo al control sanitario de productos y servicios”.