No participaré en elección de candidatos, gobernador no pone gobernador ni alcalde: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que no formará parte del proceso de selección para la elección de candidatos en el Partido Acción Nacional (PAN) “Acuérdense que gobernador no pone gobernador y gobernador no pone alcalde, sería el beso del diablo, ¿están de acuerdo?”.

Asimismo, mencionó que las y los aspirantes tienen piso parejo en la medida en que ellos salgan a trabajar y dar resultados, así como del decálogo que existe al interior del partido para poder contender por una candidatura.

“Yo creo que todos los panistas, yo creo que todas las personas que en su momento van a elegir a los precandidatos, tenemos que buscar a lo más competitivos. Obviamente se han acercado tanto a la dirigencia estatal del PAN como una servidora, se han acercado diversos liderazgos que buscan ser candidatos, pero bueno, depende de que andemos chigándole en las colonias, tocando puertas y hablando de lo que es el PAN”.