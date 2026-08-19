Musiala explica la condición neurológica que causa sus desmayos

Jamal Musiala, centrocampista del Bayern Munich, reveló que padece “crisis de ausencia tratables” tras desplomarse en el campo por segunda vez en cuatro días.

Musiala, de 23 años, cayó al suelo apenas ocho minutos después de entrar como suplente en el partido amistoso del Bayern contra el FC Heidenheim, disputado el martes por la noche.

El suceso se produce tras un incidente similar ocurrido el sábado en el amistoso contra el RB Leipzig; sin embargo, el internacional alemán asegura que no existe ningún riesgo para su salud a largo plazo.

“Entiendo que muchos de ustedes estén preocupados. Hoy quiero disipar esas dudas y explicar la situación: me han diagnosticado crisis de ausencia breves y temporales —pero tratables— derivadas de una disfunción neurológica”, publicó en Instagram.

“Estas crisis pueden provocar incidentes como los vistos recientemente, por ejemplo, durante el partido contra el Leipzig o el encuentro en Heidenheim”.

“Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente forman parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo una atención médica excelente y me mantengo muy optimista. El FC Bayern y mi red de apoyo personal están a mi lado, ayudándome a superar esto”.

Tras el partido del martes, se preguntó al director deportivo del Bayern, Max Eberl, sobre el hecho de que Musiala volviera a jugar después de haberse desplomado el sábado; Eberl respondió que el jugador hablaría pronto del asunto, pero que “nosotros ya lo sabíamos y somos conscientes de la situación”.

Musiala añadió: “Lo importante es que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. Tras consultar estrechamente y mantener contacto regular con los especialistas, mi deseo personal fue afrontar este desafío; con la autorización médica de los neurólogos, quiero seguir haciendo lo que más ayuda a mi recuperación: simplemente vivir mi vida y perseguir mi pasión por jugar al futbol.

“He asumido toda la responsabilidad de esta decisión. En general, me siento muy positivo y voy por buen camino”.

Musiala añadió su “deseo de mantener este asunto en privado, compartiéndolo únicamente con mi círculo más cercano, el club y los expertos médicos”.

Musiala sufrió una fractura de pierna el verano pasado durante el partido del Bayern contra el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes y regresó a la competición en la Bundesliga a principios de 2026.