Mujer resulta lesionada tras choque con volcadura frente al Teatro de los Héroes

Una mujer de aproximadamente 60 años de edad resultó con algunos golpes luego de participar en un aparatoso choque con volcadura registrado sobre la avenida División del Norte, a la altura del acceso al Teatro de los Héroes.

El accidente ocurrió cuando la mujer circulaba a bordo de un vehículo Nissan Tiida en sentido de este a oeste. Al llegar a la entrada del Teatro de los Héroes, el conductor de un Mazda 3, que avanzaba por el carril central, intentó ingresar al estacionamiento del recinto.

Al realizar la maniobra, el conductor del Mazda habría cortado la circulación al Nissan Tiida, provocando el impacto entre ambas unidades y posteriormente la volcadura del vehículo en el que viajaba la mujer.

Tras el accidente, paramédicos de la Universidad arribaron al lugar para brindarle las primeras atenciones a la conductora lesionada.

Minutos después llegó una ambulancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyos paramédicos continuaron con la atención y posteriormente trasladaron a la mujer a un hospital para recibir una valoración médica.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades.