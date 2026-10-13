Bill Gates califica a la IA como “la tecnología más peligrosa” jamás inventada

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, alertó que la inteligencia artificial (IA) es “la tecnología más peligrosa que los humanos hayan inventado”, advirtiendo que su rápido desarrollo podría desencadenar “muchísimas sorpresas negativas” a nivel global.

En una reciente entrevista con el periodista de CNN, Jake Tapper, el magnate aseguró que el poder transformador de la IA supera con creces a hitos como el Internet o la informática. No existe una conciencia real sobre “cuán complejas y poderosas” son estas herramientas y “tenemos que conseguir que todo el mundo se ponga de acuerdo sobre lo importante que es esto”, afirmó.

Según el filántropo, “no estamos haciendo lo suficiente” y se vendrán cambios drásticos en materia de ciberataques. El principal riesgo actual no es que las máquinas adquieran voluntad propia y se salgan de control; sino el uso que le den actores malintencionados, “sobre todo en aquellos casos donde logren eludir las medidas de seguridad” para ejecutar ataques informáticos masivos.

Para Gates, confiar en que los gigantes tecnológicos se autorregulen es una idea terrible. Al comparar a la IA como un riesgo superior a “los coches, los aviones y las drogas”, el empresario denunció que actualmente no existe una “capacidad regulatoria significativa para mantener a la gente a salvo”, e instó al Gobierno estadounidense a intervenir urgentemente en su desarrollo.

Esta no es la primera vez que el multimillonario enciende las alarmas. Previamente, Gates había advertido que la IA ya cruzó umbrales críticos, facilitando escenarios catastróficos que van desde ciberataques capaces de colapsar bancos y redes eléctricas, hasta el empoderamiento de bioterroristas que podrían causar la muerte de “cientos de millones de personas”.