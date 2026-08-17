Muere niño que paseaba en una cuatrimoto con su padre en el Parque Tres Presas

Un niño perdió la vida esta noche de domingo, cuando paseaba con su padre en una cuatrimoto en el Parque Metropolitano Tres Presas.

Fue en una curva del corredor de dicho parque, en donde el padre del menor perdió el control de la cuatrimoto, lo que ocasionó que el niño saliera proyectado hacia unos peñascos.

El niño, de tres años de edad, falleció luego de varios minutos debido a los golpes recibidos, mientras que su padre fue traslado de emergencia a un hospital.

Al lugar arribaron policías municipales, paramédicos y elementos de la Fiscalía.