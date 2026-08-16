Fortalece Municipio protección animal con exitosa jornada en Parque Fundadores

– _Más de 2 mil servicios gratuitos fueron otorgados; los turnos se agotaron desde temprana hora ante la alta participación de la comunidad_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de agosto de 2026.-*_ Gracias a la gran participación de las familias, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, otorgó más de 2 mil servicios gratuitos durante la jornada en el Parque Fundadores, conocido como Huerta Legarreta, fortaleciendo la protección de perros y gatos, así como facilitando el acceso a servicios preventivos para las familias del sector.

Como parte de las acciones que impulsa la administración del alcalde Marco Bonilla para acercar estos apoyos a las colonias de Chihuahua Capital, desde temprana hora se registró una importante afluencia de personas que acudieron con sus animalitos de compañía para aprovechar los servicios disponibles.

Durante la jornada se aplicaron vacunas antirrábicas y quíntuples, además de desparasitación interna y externa. También se entregaron cartillas y se incorporaron perros y gatos al Registro Municipal de Animales de Compañía.

La jornada también incluyó la entrega gratuita de lantanas, salvias, rocíos, huizaches, palo verde y cactus, especies adaptadas a las condiciones de Chihuahua, con las que se busca acercar a las familias alternativas para incorporar vegetación en sus hogares y contribuir al cuidado del entorno.

La gran respuesta de la comunidad hizo que los turnos disponibles se agotaran desde muy temprano, reflejo del compromiso de las familias con el cuidado responsable de sus animalitos de compañía.

El Gobierno Municipal agradece a quienes acudieron e invita a seguir las redes sociales oficiales de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal para conocer las próximas jornadas y aprovechar estos servicios gratuitos.