Zorro le “roba” el balón a un niño que jugaba futbol en un parque de Turquía

Un niño de tres años en Canakkale (Turquía) confió en un pequeño zorro que apareció en el parque mientras jugaba al fútbol.
MİNİK DEMİR TOPUNU TİLKİYE KAPTIRDI
Çanakkale’de parkta top oynayan 3 yaşındaki Demir Demirci’nin yanına tilki geldi.
Küçük çocuğun topu tilkiye atmasının ardından tilki topu alarak uzaklaştı. pic.twitter.com/YLlQhxdOQ7
— TV100 (@tv100) August 14, 2026
Al verlo, el menor le mandó un pase; el animal atajó el balón y huyó a toda velocidad para no volver.
El momento del hurto quedó capturado en un video publicado este viernes en medios locales.