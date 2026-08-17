“El Cártel de Juárez ahora está en alerta”, dice titular de CBP tras operaciones conjuntas en El Paso

Rodney Scott, titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), lanzó una advertencia contra el Cártel de Juárez, al que recientemente el gobierno de Donald Trump incluyó en la lista de organizaciones terroristas.
The days of waiting for threats to come to us are over.
On Thursday in El Paso, U.S. and Mexican forces trained together to respond fast and hit threats from both sides of the border. The Juárez Cartel- now designated a Foreign Terrorist Organization has been put on alert. We’re… pic.twitter.com/4pN4P82AUq
— CBP Commissioner Rodney Scott (@CBPCommissioner) August 15, 2026
El mensaje fue publicado por el comisionado en sus redes sociales cuando informó sobre las operaciones conjuntas entre elementos de Estados Unidos y México en la frontera de El Paso.
“Los días de esperar a que las amenazas vengan a nosotros han terminado (…) El Cártel de Juárez —ahora designado como una organización Terrorista Extranjera— está en alerta. Estamos listos”, escribió.
Rodney Scott añadió un video del operativo en donde se observa que elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional, junto con agentes de CBP llevan a cabo recorridos en la frontera; también se ve el descenso de dos militares desde un helicóptero.
En julio pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al Cártel de Juárez en la lista de organizaciones terroristas.
El Cártel de Juárez es también conocido como Barrio Azteca, organización de Narcotráfico Carrillo Fuentes, La Línea, VCFO y organización Vicente Carrillo Fuentes.
A lo largo de la semana, el gobierno estadounidense ha anunciado acciones en contra de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Andy López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, confirmó la revocación de su visa.