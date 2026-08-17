América golea al Atlético San Luis jugando con la banca

América recuperó el liderato del Torneo Apertura 2026 goleando 3-0 a Atlético de San Luis con un cuadro totalmente alternativo, plagado de jugadores formados en Fuerzas Básicas.

Guillermo Almada ya impregnó su característico sello de darle confianza y oportunidad a los jóvenes, y el triunfo ante Atlético de San Luis con siete canteranos lo confirma.

Después de un par de semanas de doble actividad con la Leagues Cup, América decidió darle descanso a sus jugadores estelares y los juveniles aprovecharon la oportunidad con una actuación redonda.

Por su cuenta, el conjunto potosino sigue sin ganar en el torneo y se mantiene en la parte baja de la tabla de posiciones con apenas dos puntos de 12 disputados.

En medio de los rumores que ponen a Brian Rodríguez fuera de América, en la previa del choque ante Atlético de San Luis el atacante uruguayo recibió un reconocimiento por parte de la directiva, luego de haber llegado a los 150 partidos con la camiseta de las Águilas.

Almada pone su sello al América

Con la intención de darle descanso a su equipo estelar, Guillermo Almada hizo rotaciones en su plantilla y el partido ante Atlético de San Luis lo inició con siete jugadores formados en sus Fuerzas Básicas: Fernando Tapia, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Emilio Lara, Dagoberto Espinoza, Ícaro Da Conceicao y Diego Arriaga.

Primer gol en Liga MX

Primera titularidad de Diego Arriaga con Guillermo Almada y el canterano de América respondió con una actuación destacada, con mucha participación en la ofensiva y marcando su primer gol en Primera División, el juvenil puso el 3-0 para sellar la goleada.

Veiga, el héroe que estuvo esperando América

Finalmente el brasileño tuvo la actuación que siempre esperó el americanismo. El atacante azulcrema marcó un golazo y puso dos asistencias para ser partícipe de los tres tantos de las Águilas. Veiga fue el único que recibió una segunda oportunidad de los brasileños que llevó André Jardine al equipo.