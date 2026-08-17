Muere la actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en ‘Heroes’ y ‘Nashville’

La noche de este domingo se reportó la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere a sus 36 años de edad, según confirmó una fuente cercana a la protagonista de “Triunfos robados 3: Todo o Nada” a los medios TMZ y ABC.

El sitio especializado TMZ afirma que Panettiere había viajado a Los Ángeles junto a su novio Brian Hickerson y ella habría muerto la mañana de este domingo.

La fuente mencionó que durante el último año había padecido un dolor de espalda; sin embargo, hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

La actriz Hayden Panettiere participó desde su infancia en producciones como “Triunfos robados 3: Todo o Nada”, “Héroes”, “Scream 4 y 6” y “Malcolm el de en medio”.

En las últimas semanas había acudido a programas televisivos y eventos para presentar su libro de memorias en donde escribió su historia como una estrella infantil.

Su última publicación en su cuenta personal de Instagram fue hace dos semanas cuando agregó una fotografía en blanco y negro junto al actor Randall Slavin, quien este domingo la despidió en sus historias: “La paz sea contigo, H”.

Por su parte, TMZ afirma que las autoridades han emprendido una investigación por el fallecimiento de la actriz.