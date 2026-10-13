Mexicanos consumen 36 kilos de pan y gastan 805 pesos por persona al año

Rumbo al 16 de octubre, Día Mundial del Pan, las cifras permiten dimensionar ese hábito, desde las piezas que se eligen en el mostrador hasta los productos empaquetados que llegan a la despensa. En 2025, los hogares mexicanos destinaron un promedio equivalente de 2,743.15 pesos anuales a compras de pandurante 2025. Detrás de ese desembolso conviven productos con funciones distintas en la mesa: el bolillo y la telera de una torta, el pan de caja del desayuno y las piezas dulces que acompañan el café.

El monto corresponde a la Encuesta Nacional de Gasto 2025, publicada el 30 de septiembre de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El cálculo reúne cuatro categorías: pan que incluye bolillos, teleras y otros; pan de caja, pan dulce a granel y pan dulce empaquetado.

En esas compras, el gasto promedio equivale a 228.60 pesos mensuales por hogar. Al repartir el desembolso estimado entre toda la población representada en la encuesta, el resultado es de 67.09 pesos mensuales o 805.06 pesos anuales por persona. Este último promedio incluye a quienes no registraron compras y está expresado en pesos de 2025.

La cifra permite observar una parte del presupuesto familiar, aunque su alcance debe conservarse al leerla. El valor del pan incluido en comidas preparadas, como tortas o sándwiches, no puede separarse en esta estimación. Los pasteles, pastelillos y galletas también tienen categorías propias y se contabilizan aparte.

A escala nacional, las cuatro categorías de pan representan alrededor de 105,195 millones de pesos de gasto anual equivalente de los hogares. Es una estimación de sus compras monetarias, no la facturación total de la industria panificadora. Los montos anuales se obtuvieron a partir del gasto trimestral normalizado de la encuesta.

El volumen tiene otra fuente. En marzo de 2026, Julián Castañón Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares, situó el consumo en alrededor de 36 kilos anuales por persona. La referencia equivale a tres kilos mensuales o cerca de 99 gramos diarios, aunque el número de piezas cambia según el peso de cada producto.

Por ello, los datos de volumen y desembolso requieren lecturas distintas. El promedio de 805.06 pesos por persona describe las compras de cuatro categorías captadas en los hogares; no puede presentarse como el costo de los 36 kilos estimados por la cámara. Las fuentes no documentan un universo común que permita relacionarlas de esa manera.

El pan dulce concentra más de la mitad del gasto

La distribución del presupuesto deja un hallazgo: el pan dulce reúne 58.2% del dinero destinado a las cuatro categorías analizadas. Las piezas vendidas a granel concentran 53.3% y las empaquetadas, 4.9%. De cada 100 pesos gastados en ese grupo de panes, poco más de 58 corresponden a productos dulces.

El gasto mensual equivalente en pan dulce a granel alcanza 121.82 pesos por hogar, frente a 11.21 pesos en el empaquetado. Conchas, cuernos y otras piezas forman parte de una categoría amplia que permite dimensionar el desembolso conjunto, pero no identificar cuánto se destina a cada variedad.

Los bolillos, teleras y otros panes representan 55.67 pesos mensuales por hogar y 24.35% del gasto analizado. El pan de caja aporta 39.89 pesos y una participación de 17.45%. Esa distribución muestra cómo se reparte el dinero entre productos que participan en desayunos, comidas y meriendas.

La participación del pan dulce en el bolsillo no equivale a su participación en los kilos consumidos. El precio y peso de las piezas influyen en el desembolso: un producto puede absorber más dinero sin representar la misma proporción del volumen comprado.

La cuenta cambia cuando se amplía hacia la pastelería. Al incorporar pasteles y pastelillos a granel o caseros y sus versiones empaquetadas, el gasto mensual equivalente asciende a 253.73 pesos por hogar. En ese universo, el promedio anual por persona alcanza 893.57 pesos. Mantener claras las categorías de compra evita que se utilicen cifras distintas como si todas midieran lo mismo.

Dentro del presupuesto alimentario, las cuatro categorías principales de pan representan 4.3% del gasto en alimentos y bebidas para consumo doméstico. Su participación permite ubicar el peso de estas compras sin confundirlas con todo el rubro de cereales, que también comprende alimentos como tortillas y arroz.

Los precios aportan otra lectura para 2026. En las referencias utilizadas por el Inegi para valorar la canasta alimentaria urbana de las líneas de pobreza, el kilogramo de pan dulcepasó de 89.38 pesos en agosto de 2025 a 94.07 pesos en agosto de 2026. La variación calculada fue de 5.25 por ciento.

En la misma fuente, el pan blanco —bolillo, telera, baguette y similares— pasó de 52.16 a 54.52 pesos por kilo, un aumento de 4.52%. Estos son precios de referencia para valorar esa canasta, no cotizaciones de todas las panaderías. Ayudan a entender por qué un mayor desembolso puede responder al encarecimiento de un producto sin implicar más kilos comprados.